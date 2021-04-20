За попередніми даними, кішки почали поїдати одна одну.

Мешканка Челябінська залишила у квартирі 40 кішок без їжі і води, а сама пішла в запій на два місяці.

Про це повідомляє Telegram-канал Daily Storm.

Відомо, що сусіди неодноразово скаржилися на сильний запах з квартири.

Коли рятувальники відкрили двері, то виявили там 30 голодних кішок і кілька мертвих тварин. За попередніми даними, кішки почали поїдати одна одну.

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Як повідомляють очевидці, коли квартиру відкрили, кішки побігли на вулицю пити воду з калюж.

Зрештою у ветеринарній клініці опинилися всього 20 тварин, вони виснажені, хворі. У деяких з них переломи кінцівок, черепно-мозкові травми.

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Автор: Денис Прядко