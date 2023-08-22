Шприц стирчав в складці між підлогою й сидінням в машині, яку росіяни орендували в рамках "каршерінга".

У Москві 10-річна дівчинка випадково напоролася на голку шприца, в якому був синтетичний наркотик мефедрон.

За даними Baza, голка стирчала в складці між підлогою і сидінням в салоні авто, яке сім'я орендувала в рамках "каршерінга" для поїздки до ТЦ в Красногорську (місто в Московській області).

Повідомляється, що йдеться про машину сервісу BelkaCar. Дитина відчула гострий біль та укол під час виходу з авто. При подальшому дослідженні машини сім'я виявила неприємний сюрприз у вигляді шприца, який стирчав назовні. Дитину відвезли в лікарню.

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Після експертизи було підтверджено, що в шприці знаходився наркотик мефедрон.

Передбачається, що такий "подарунок" міг залишити один з попередніх пасажирів. Однак нікого досі не знайшли, а на шприці відсутні відбитки пальців, вказує Baza.

У РФ школярка померла через дивний наркотик

Нагадаємо, раніше в Москві від передозування дивним наркотиком померла 15-річна школярка Лена (ім'я змінено). Її у несвідомому стані "знайшов" знайомий посеред вулиці.

Пізніше під час розмови з поліцейськими 32-річний чоловік зізнався, що днем раніше знайшов дивний наркотик й вирішив спробувати його в компанії знайомих, серед яких були дві дев'ятикласниці. На наступний день в Олени почалися судоми, вона втратила свідомість й Денис приніс її до лікарні. Зрештою медики не змогла врятувати дівчину, у неї трапилася зупинка серця.

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