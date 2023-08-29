За попередніми даними, там загорілися складські приміщення. Вогонь не можуть зупинити.

У центрі Москви на Комсомольській площі сталася пожежа на складських приміщеннях. Вогонь не можуть локалізувати, ситуації присвоїли підвищений ранг небезпеки.

За даними російського MSK1.RU, площа займання становить 600 квадратних метрів. Ймовірно, на складі знаходилося майно РЗД (Російської залізничної дороги). Туди направили "на підмогу" пожежний потяг.

Зазначається, що задимлення над Комсомольською площею можна побачити за багато кілометрів. Зокрема, навіть з Басманного (один з центральних районів Москви).

"Пожежники на місці. Працюємо. Що горить і площа встановлюється, - повідомляли оперативні служби виданню.

Фото і відео з масштабами інциденту показав телеграм-канал Baza.

Під Москвою загорілася фабрика під час атаки БПЛА

Нагадаємо, загадкові пожежі для Москви - досить буденна подія з моменту початку повномасштабної агресії проти України, адже багато хто всередині РФ незадоволений діями диктатора Путіна.

Так, 6 серпня під Москвою сталася нова НП. Після ранкової атаки невідомих БПЛА стало відомо про масштабну пожежу на фабриці спортивних виробів "Леко". Тоді вогонь розгорнувся на 500 квадратних метрів.

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