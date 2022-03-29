Спочатку були словесні образи й погрози, потім зав'язалася бійка.

У Москві в ресторані "Ля провінція" полковник Роман Ромашин влаштував дебош. Але він нарвався на прокурора Марію Семененко.

Ромашин так розбушувався, що його довелося заспокоювати охоронцям і поліцейським, повідомляє телеграм-канал Baza.

Сам полковник поки відмовляється коментувати ситуацію.

Так, Ромашин почав у ресторані чіплятися до подружньої пари, яка обідала поруч. Це - прокурор Семененко та її чоловік-суддя.

Спочатку були словесні образи і погрози, потім зав'язалася бійка. "Ти х*хол або росіянка? Ми у**ем ваших всіх дітей!" - каже полковник.

Раніше повідомлялося, що у російських рестораторів через санкції і падіння курсу рубля почалися серйозні проблеми з поставками продуктів.

Перебої спостерігаються в поставках різних категорій товарів, переважно інгредієнтів: соусів, сиропів і пасти, а також риби з Туреччини. Але найбільші зміни відбулися з алкоголем: закупівельні ціни багатьох товарів зросли на 30-80%.

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