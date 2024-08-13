Зокрема, у російській столиці бояться проникнення ДРГ.

У столиці країни-агресорки – Москві – підвищили заходи безпеки. Зокрема, посилено охорону території в центрі міста і навколо Кремля.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "База". Зазначається, що в першому і другому спецполках, а також у Росгвардії зроблені щоденні "резерви" з числа співробітників.

"За даними "Бази", у Москві триває постійний моніторинг загроз, зокрема щодо ймовірних проникнень диверсійних груп до Москви і Московської області. За словами джерел, поліцейських попереджено про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю. Так, тепер за розпорядженням керівництва спецполку, нових співробітників можна ставити на чергування тільки разом із досвідченими. Також співробітники спецполку з автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДПС. Посилено охорону території в центрі та навколо Кремля", – сказано в повідомленні.

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Зазначається, що, крім того, додатково співробітники спецполку та ОМОНу щодня сидять у резерві на своїй базі – на випадок необхідності виїзду і швидкого реагування.

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