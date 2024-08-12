Традиційно у пропагандистів не обійшлося без "руки Вашингтона".

На російському телебаченні нова істерія – місцеві "експерти" заговорили про наближення ще одного масштабного наступу українських військ наприкінці літа і масований удар F-16 по Кримському мосту.

"Наприкінці серпня – на початку вересня я думаю, що буде ще більш великомасштабна наступальна операція з боку України. Не виключено, що це буде на півдні. Знову ж таки намагатимуться перерізати сухопутний коридор до Криму", – заявив російський "військовий експерт" Андрій Клінцевич.

Він також не виключив, що "частина цього наступу піде в бік Запорізької АЕС". І традиційно у пропагандистів не обійшлося без "руки Вашингтона".

"Перекриття сухопутного коридору до Криму разом із масованим ударом літаків F-16 по Кримському мосту – це той образ перемоги, який Білий дім зможе продати виборцям. Вони будуть прагнути до цього", – продовжив він.

За словами Клінцевича, зараз Курська область РФ має витягнути на себе частину російських резервів, яких ще немає на фронті, "які ми не зможемо потім різко перекинути на Запорізьку або Херсонську область".

Ситуація в Курській області

Українські військові продовжують операцію в Курській області РФ. Сили оборони вже просунулися вглиб території РФ на відстань до 30 км по прямій від кордону, розповів "Суспільному" один з учасників операції.

Зі свого боку, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем України перебуває близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації.

Крім того, президент України Володимир Зеленський уперше офіційно назвав мету операції в Курській області. Так, вона покликана убезпечити українське прикордоння, яке піддавалося систематичним обстрілам з російської території. За його словами, ЗСУ взяли під свій контроль саме ті райони Курської області, звідки велися обстріли Сумщини.

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