Головним підозрюваним у цій справі вважають їхнього сина.

У Москві знайшли вбитими подружжя розвідників-нелегалів Служби зовнішньої розвідки РФ.

Як повідомляє "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, біографія у літньої сімейної пари, знайденої вбитими на південному заході Москви, досить насичена.

72-річний Микола Коновалов та його 74-річна дружина Валентина Коновалова були розвідниками-нелегалами. Майже все життя вони провели у відрядженнях країн-колишніх колоній Франції. На пенсію вони йшли як співробітники відповідної секції ГУ СЗР.

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"Микола Іванович був полковником і має багато нагород. Вже на пенсії він перебував у складі приватного охоронного підприємства, яке належить колишнім співробітникам поліції, мав свого водія і проводив із дружиною багато часу за кордоном (вона тяжко хворіла)", - розповіло джерело.

Тіла Коновалових виявив їхній 50-річний син Олексій. Чоловік працював у МЗС РФ, але зі скандалом був звільнений. Батько влаштував його спочатку в апарат Держдуми, а пізніше референтом у СФ РФ. На даний момент він є головним підозрюваним.

Таємничі смерті росіян

З початку повномасштабної війни Росії проти України у всьому світі почали за дивним умов помирати російські олігархи. До кінця квітня загинули щонайменше п'ять російських мільярдерів.

19 квітня знайшли повішеним 55-річного Сергія Протосеню. Тіло знайшли у його маєтку в Льорет-де-Мар (Іспанія). Тіла його дружини та доньки зі слідами ножових поранень також виявили всередині помешкання.

18 квітня у Москві у квартирі знайшли вбитими 51-річного колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його 47-річну дружину Олену і 13-річну дочку Марію.

За попередньою версією поліції, Аваєв застрелив дружину і дочку, а потім вбив себе. Поліцейські дійшли такого висновку, оскільки в руках у екс-віце-президента банку лежала зброя.

Наприкінці листопада підприємець російського походження, президент інвестиційної компанії Libertex Group і засновник Forex Club В'ячеслав Таран загинув в результаті катастрофи вертольота. Обставини слідство називає дивними.

А через кілька днів у Франції раптово помер російський мільярдер-забудовник Дмитро Зеленов. Чоловіку стало погано, його ушпиталили, але лікарі не змогли врятувати багатія.

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