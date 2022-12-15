У Москві сталася бійка двох жінок через наклейку рашистського символу "Z".
Як пише Baza, росіянки працюють разом у московському магазині на Варшавському шосе. Співробітниці постійно сперечалися через позицію щодо війни, оскільки одна підтримувала агресію Путіна, а друга – ні. Керівництво вирішило не втручатися у конфлікт.
Одного дня призильниця "русского міра" наклеїла рашистську "Z" на свою шафу. Її опонентка не змогла цього винести: коли колега відлучилася, вона зірвала наклейку.
В результаті жінки почали кричати одна на одну, а потім пішли врукопашну. Путіністку відмудохали канцелярським ножем - їй порізали руку. У цей момент жінок розняв один з відвідувачів.
Любителька війни звернулася у трампункт і поліцію.
Підтримка росіянами війни проти України
За останніми даними розвідки, агресію проти українців підтримує 75% росіян.
Разом з тим у Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни.
Це не заважає росіянам відвідувати пропагандистські акції, наприклад, концерти з Путіним щодо незаконного "приєднання" українських територій.
За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского мира" та армії загарбників, а також на нападах на українців.