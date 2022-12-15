Керівництво магазину вирішило не втручатися в конфлікт своїх підлеглих.

У Москві сталася бійка двох жінок через наклейку рашистського символу "Z".

Як пише Baza, росіянки працюють разом у московському магазині на Варшавському шосе. Співробітниці постійно сперечалися через позицію щодо війни, оскільки одна підтримувала агресію Путіна, а друга – ні. Керівництво вирішило не втручатися у конфлікт.

Одного дня призильниця "русского міра" наклеїла рашистську "Z" на свою шафу. Її опонентка не змогла цього винести: коли колега відлучилася, вона зірвала наклейку.

Відео дня

В результаті жінки почали кричати одна на одну, а потім пішли врукопашну. Путіністку відмудохали канцелярським ножем - їй порізали руку. У цей момент жінок розняв один з відвідувачів.

Любителька війни звернулася у трампункт і поліцію.

Підтримка росіянами війни проти України

За останніми даними розвідки, агресію проти українців підтримує 75% росіян.

Разом з тим у Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни.

Це не заважає росіянам відвідувати пропагандистські акції, наприклад, концерти з Путіним щодо незаконного "приєднання" українських територій.

За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского мира" та армії загарбників, а також на нападах на українців.

Вас також можуть зацікавити новини: