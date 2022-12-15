Депутат розповів "жарт" на благодійній акції.

Депутат від "Справедливої Росії" Олег Нілов відзначився людожерським жартом про українського президента Володимира Зеленського, який нібито бажає на Новий рік російських ракет у Київ.

Нілов розповів "жарт" про "хлопчика Вову" на благодійній акції "Ялинка бажань" в Держдумі. Там висять новорічні побажання від дітей-сиріт, дітей окупантів, а також від громадян з обмеженими можливостями.

Чиновники забирають листівки і намагаються виконати побажання людей.

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Нілов же вирішив спочатку пожартувати над "хлопчиком Вовою" з Києва: "Хлопчик Вова з Києва мріє про ракети. Вово, ти отримаєш ракети, чекай".

Один з російських депутатів, який стояв за спиною у Нілова, у відповідь просто закрив обличчя рукою.

Підтримка росіянами війни проти України

За останніми даними розвідки, агресію проти українців підтримує 75% росіян.

Разом з тим у Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни.

Це не заважає росіянам відвідувати пропагандистські акції, наприклад, концерти з Путіним щодо незаконного "приєднання" українських територій.

За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского мира" та армії загарбників, а також на нападах на українців.

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