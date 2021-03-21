Водія легковика госпіталізували, стрілка затримали.

На півдні Москви водій машини швидкої допомоги вступив у конфлікт з водієм легковика і влаштував стрілянину.

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Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в правоохоронних органах і прес-службу ГУ МВС по Москві. Зазначається, що водій швидкої (Ford Transit) вистрілив у водія ВАЗ 2115 з травматичної зброї. Водія легковика госпіталізували, стрілка затримали.

Telegram-канал «Плохие новости" опублікував відео інциденту. Зазначається, що у швидкої номери 95 регіону (Чеченська Республіка). Як карета швидкої з Чечні опинилася в Москві - невідомо.

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Автор: Дмитро Захаров