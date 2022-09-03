Вчителі у школі на патріотичних заняттях насаджують російським дітям ненависть до українців та виправдовують війну.

У Росії почали проводити патріотичні позакласні заняття під назвою "Розмови про важливе". Перше з них пройшло 1 вересня.

Російське видання "Важливі історії" опублікувало розшифровку запису заняття. Його їм надіслали школярі.

На цих заходах російським дітям під виглядом "патріотичних поглядів" насаджують ненависть до українців та виправдовують криваву війну, яку почала РФ.

Відео дня

Школярі записали таке заняття в одній з шкіл Москви. У якому класі його проводили - невідомо.

На початку запису вчителька цікавиться у школярів, що таке патріотизм та націоналізм, а також пропонує обрати до якої групи відносять себе учні. Оскільки діти не відповіли, жінка розповідає їм нібито правдиву історію чотирирічного хлопчика, вбитого "націоналістами". Про це їй нібито розповів учасник "спецоперації".

Далі вчителька питає у дітей, чи вірять вони, що Росія почала війну заради територій і чи потрібні РФ ці землі. Учні продовжили мовчати, і жінка заявила, що схвалює рішення президента РФ Володимира Путіна розпочати бойові дії.

"Росії території не потрібні. Вона не стала б воювати, якби там на території не жили росіяни. Розумієте? Там мешкають громадяни російської національності. Ми ж були у складі однієї держави і ніхто тоді не замислювався над тим, де їм жити. У нашій країні, Радянському Союзі, колишньому Радянському Союзі, будь-яка людина могла жити в будь-якій республіці. І ніхто нікого не переслідував. І вони (росіяни в Україні - УНІАН) опинилися там, мешкають там. І кидати свої будинки та переїжджати до Росії вони теж не дуже хочуть" - розповіла росіянка.

Як раніше повідомляв УНІАН, Путін під час зустрічі зі школярами у місті Калінінград 1 вересня розповів свою інтерпретацію історичних подій. Так, він заявив, що України до СРСР ніколи не існувало й Росія нібито віддала для її створення свої історичні землі.

Вас також можуть зацікавити новини: