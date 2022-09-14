У Ростові-на-Дону скасували концерт і салют, у Воронежі - салют і масові заходи.

Влада Воронежа і Ростова-на-Дону відмовилися проводити святкові заходи з нагоди Дня міста.

Про це повідомили місцеві губернатори.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що "не буде ні урочистого відкриття свята, ні салюту, ні масових заходів".

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Губернатор Ростовської області Василь Голубєв також заявив, що скасовується концерт путініста Олега Газманова і феєрверк на Театральній площі.

У місті Совєтськ Калініградської області скасували урочисті заходи, приурочені до Дня міста, через "складну ситуацію на фронті".

"Святкування Дня міста Совєтська скасовано. Причина - напружена ситуація в зоні бойових дій і загибель наших земляків, які виконували військовий обов'язок", - заявив глава міського округу Григорій Соколовський.

Крім цього, глава міського округу зазначив, що керівництво міста вирішило не проводити свято навіть в обмеженому форматі.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі роблять вигляд, що їх не дуже бентежить обурення росіян з приводу ганебного розгрому "другої армії світу" на харківському напрямку. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що громадяни всупереч усьому підтримують диктатора Володимира Путіна і його дії.

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