У Путіна вважають, що громадська думка надто емоційна, але це прогнозовано.

У Кремлі вдають, що їх не дуже бентежить обурення росіян щодо ганебного розгрому "другої армії світу" на Харківському напрямку. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що громадяни попри все підтримують диктатора Володимира Путіна та його дії.

Про це пише "Інтерфакс".

"Громадська думка настільки чутлива до того, що відбувається в рамках "спеціальної військової операції", зрозуміло, що громадська думка реагує дуже і дуже емоційно", - заявив Пєсков.

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Він також прокоментував шквал критичних постів у Телеграм-каналах щодо відступу РФ. За його словами, критичні висловлювання з приводу СВО "у світлі останніх подій допустимі в рамках чинного законодавства, проте грань у цьому питанні є дуже хиткою".

Пєсков підсумував, що "росіяни підтримують президента, це підтверджують настрої людей, їхні дії, участь у виборах та вибір, зроблений тими, хто використав свій голос".

Як писав УНІАН, раніше повідомлялося, що у Харківській області Збройні сили України на окремих ділянках вийшли до державного кордону.

Ввечері 12 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію щодо звільнення від окупантів Збройними силами України 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави від почаику вересня.

Крім Харківщини, триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

На Донеччині Україна продовжує контролювати 45% території попри спроби окупантів захопити область.

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