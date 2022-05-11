Медведєв визнав, що гроші, які в майбутньому направлять Україні, "величезні".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на схвалену Сполученими Штатами допомогу українцям в 40 мільярдів доларів.

Про це він вирішив висловитися в Telegram.

Він визнав, що гроші, виділені Україні, "величезні", і що ці кошти нібито спробують поцупити самі ж американці.

"Цілком очевидно, що "допомога" у такому безпрецедентному масштабі пояснюється зовсім не любов'ю до України і навіть не підтримкою власної економіки. Її мета - продовження proxy war проти Росії, бажання завдати важкої поразки нашій країні, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі", - заявив Медведєв.

Друг Путіна натякнув, що Росія не має наміру припиняти бойові дії проти України.

"Не вийде. Швидше зламається їхній друкарський верстат, коштом якого Америка постійно збільшує свій і так вкрай роздутий державний борг... а ось цілі "спецоперації" будуть досягнуті", - стверджує Медведєв.

Як писав УНІАН, Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги Україні на загальну суму близько 40 мільярдів доларів. Документ включає в себе збільшення фінансування повноважень президента.

Тепер Сенат "прийме швидкі заходи", щоб затвердити його і відправити на підпис президенту США.

Рішення дозволить адміністрації Байден відправляти військову техніку і зброю із запасів США, що є одниим з основних способів оперативних поставок Україні військової техніки.

9 травня Байден підписав історичний документ про ленд-ліз Збройним силам України, що теж викликало обурення з боку держави-агресора.

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