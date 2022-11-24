Сплеск нападів зі зброєю фіксують у прикордонних областях.

У січні-жовтні поточного року в РФ, що розв'язала війну проти України, зафіксували сплеск злочинів з використанням зброї.

Як повідомляє російське видання "РБК", за даними МВС РФ, загальна кількість зареєстрованих злочинів в країні зменшилася на 1,7% в порівнянні з попереднім роком. При цьому на 21,5% збільшилася кількість тяжких і особливо тяжких злочинів, скоєних організованими групами або злочинними спільнотами.

А кількість зафіксованих правопорушень, вчинених з використанням зброї, боєприпасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, зросла на 29,7% порівняно з минулим роком.

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Примітно, що найбільший приріст таких злочинів - у прикордонних областях, з території яких росіяни атакують Україну ракетами та артилерійськими снарядами.

Так у прикордонній Курській області зафіксували на 675% більше злочинів з використанням зброї, ніж рік тому. Далі в лідерах прикордонна Бєлгородська область і столиця – Москва (213% і 203% відповідно).

Ситуація на російсько-українському кордоні - що відбувається в Бєлгородській і Курській областях

У областях Росії, що межують з Україною, продовжує діяти режим обмеження польотів. З цих областей росіяни регулярно запускають ракети та артилерійські снаряди по містах України.

У прикордонній Курській області, як повідомляла українська розвідка, окупанти використовують для зберігання і обслуговування ракет територію Курської АЕС і пов'язаних з нею підприємств. Там же країна-агресор може зберігати іранські дрони-камікадзе.

Час від часу на території прикордонних областей РФ чути вибухи.

У вересні російські ЗМІ з посиланням на родичів російський строковиків повідомляли, що строковиків звозять до українського кордону, в населений пункт Валуйки. Вони нібито задіяні в охороні Бєлгородської області.

У жовтні стало відомо, що Росія перемістила особовий склад і техніку з військової бази у місті Валуйки в Бєлгородській області.

У листопаді стало відомо, що в області будують укріплення. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков опублікував кадри будівництва укріплень на кордоні Бєлгородської області та України.

Також школи Бєлгородської області РФ, що межує з Україною, перевели на дистанційне навчання.

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