У вчителя вони просили грошей на алкоголь, але викладач їм відмовив. У відповідь на це вони почали погрожувати йому ножем, побили і змусили перевести їм 10,5 тисяч рублів.

У селі Верх-Усугли Забайкальського краю школярі викрали мотоцикл, вчинили розбійний напад на поліцейського і підпалили його машину, а також погрожували вчителю ножем.

Про це повідомляти на сайті Тунгокоченського районного суду.

За даними відомства, спочатку 17-річні російські підлітки проникли в гараж, щоб викрасти мотоцикл.

Через три місяці один з молодих людей в стані алкогольного сп'яніння напав на поліцейського. Він бив його колуном і кулаками.

У прес-службі суду додали, що після розбою школяр відправився додому до місцевого жителя, де побив його табуретом. Коли табурет зламався, він взяв металевий совок і продовжив бити чоловіка по голові і ногах. Після цього він вийшов з дому, облив бензином і підпалив автомобіль співробітника поліції.

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За даними суду, після цього група школярів прийшла додому до свого вчителя. Вони просили грошей на алкоголь, але викладач їм відмовив. У відповідь на це вони почали погрожувати йому ножем, побили і змусили перевести їм 10,5 тисяч рублів.

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Автор: Денис Прядко