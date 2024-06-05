Іноземця звинуватили в "дискредитації" армії РФ і оштрафували на 50 тисяч рублів.

Російський суд оштрафував громадянина Ірану, який гуляв Москвою в одязі, прикрашеному символікою України. Як повідомляє ASTRA, туриста з Ірану затримали в центрі столиці РФ через світшот Balenciaga з прапором України, тризубами і закликом допомагати українським біженцям.

За даними видання, поліцейські вдень 4 червня затримали 30-річного туриста з Ірану Хідарі Хоссіна.

"Молодий чоловік гуляв центром Москви у світшоті Balenciaga з тризубами на рукавах, прапором України з одного боку і закликом допомогти українцям з іншого боку. Туриста доставили у відділ поліції "Китай-город", де на нього склали адміністративний протокол про "дискредитацію" армії РФ. Матеріали передано до Тверського суду Москви", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше стало відомо, що російська Феміда оштрафувала хлопця на 50 тисяч рублів.

Зазначається, що 28 липня 2022 року бренд одягу Balenciaga приєднався до платформи United24, яка акумулює допомогу Україні. Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став послом платформи. Тоді бренд розробив світшот з українською символікою, весь прибуток від продажів іде на United24 для допомоги українським біженцям.

Затримання в РФ

У російському місті Омськ затримали священика Української греко-католицької церкви через те, що він нібито повісив у трапезній "ікони із зображенням Степана Бандери та інших націоналістів". Прокремлівські пропагандисти писали, що затримано Ігоря Максимова, який у поле зору оперативників потрапив нібито ще рік тому - нібито відвідувачі храму поскаржилися, що в храмі висять ікони із зображенням Степана Бандери, Романа Шухевича та інших "українських націоналістів".

Максимов, за даними пропагандистів, заявив, що зробив це за наказом глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Тоді представник духовенства "відбувся профілактичною бесідою, а дивні ікони вилучили", а зараз проти нього порушили кримінальну справу "за реабілітацію нацизму". Затриманому загрожує три роки колонії. Під час обшуків у адептів УГКЦ нібито було знайдено молитовники українською, книги з історії УПА та іншу заборонену літературу.

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