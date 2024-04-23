Під час обшуків у адептів УГКЦ нібито були знайдені молитовники українською, книги з історії УПА та інша заборонена література.

В російському Омську затримали священика Української грекокатолицької церкви. Причиною стало те, що представник духовенства нібито повісив у трапезній "ікони із зображенням Степана Бандери та інших націоналістів".

Як повідомляє прокремлівський канал SHOT, силовики затримали Ігоря Максимова. У поле зору оперативників він нібито потрапив ще рік тому, коли нібито повісив у своєму храмі ікони "із зображенням Степана Бандери, Богдана (ймовірно, Романа - УНІАН) Шухевича та інших українських націоналістів". Відвідувачі поскаржилися до поліції.

"Максимов заявив, що зробив це за наказом глави Української грекокатолицької церкви Святослава Шевчука. Тоді священик відбувся профілактичною бесідою, а дивні ікони вилучили", - сказав він.

Днями проти нього порушили кримінальну справу "за реабілітацію нацизму". Затриманому Максимову загрожує три роки колонії. Під час обшуків у адептів УГКЦ нібито були знайдені молитовники українською, книги з історії УПА та інша заборонена література.

РПЦ і війна в Україні

Наприкінці березня Російська православна церква створила для росіян нову ідеологію. РПЦ схвалила ідеологічно-політичний документ, в якому наголошується, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку РФ протягом XXI століття.

Раніше РПЦ випустила дитячу книгу про "ворогів Росії" та "благословенну смерть" в окопі. До видання увійшли цитати про те, що смерть на війні нібито змиває усі гріхи з людини.

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