У різних районах Підмосков'я знайдено три квадрокоптера без розпізнавальних знаків.

У Підмосков'ї за добу знайшли три безпілотника з камерами, повідомляють російські пропагандисти.

Як пише ТАСС з посиланням на силові структури, в різних районах Підмосков'я знайдені три квадрокоптера без розпізнавальних знаків, що впали.

Один з них - недалеко від місця падіння "українського" безпілотника з вибухівкою, виявленого в Богородському окрузі напередодні. ТАСС не уточнює, чи це той же безпілотник.

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Дрони в Підмосков'ї - останні новини

23 квітня в Богородському окрузі недалеко від СНТ "Зоря" виявлено безпілотник, начинений вибухівкою. Російські пропагандисти стверджували, що БПЛА нібито був вироблений в Україні і може пролетіти 900 км.

У декількох кілометрах від цього безпілотника біля одного з будинків у СНТ "Таганський Східний" росіянами знайдено невеликий квадрокоптер з камерою. Окупанти опрацьовують версію, що він міг виконувати функцію коригування літакового безпілотника в режимі онлайн.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня о 8:00 на територію Московського нафтопереробного заводу залетів квадрокоптер марки "Mavic". Поруч з квадрокоптером було виявлено газовий балончик "Шпага".

Українські дрони - що відомо

У грудні повідомлялося, що Державний концерн "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з бойовою частиною 75 кг та дальністю польоту до 1000 кілометрів. Планується завершити випробування до кінця року. Новий дрон схожий на іранські БПЛА, але має особливості - повертається назад після виконання завдання.

Крім того, на війні вже активно застосовують морський дрон-камікадзе і авіаційний бойовий дрон "Сокіл-300". У зону їхнього ураження потрапляють Москва і Санкт-Петербург.

7 квітня співвласник Monobank Володимир Яценко оголосив премію українським виробникам, чий БПЛА долетить і приземлиться на Красній площі в Москві 9 травня.

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