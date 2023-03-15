Керівництво університету зажадало не розголошувати факт збору "добровільних пожертвувань".

Співробітників Іркутського Національного дослідницького технічного університету примушують "добровільно" жертвувати частину зарплати на війну в Україні.

Керівництво зобов'язало працівників підписати заяви з проханням про утримання 3 тис. руб. з зарплати на потреби "спецоперації", повідомляє видання The Moscow Times.

При цьому середня зарплата в установі становить 35 тис. руб. Таким чином, співробітники змушені віддавати фактично десяту частину заробітку на війну.

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Керівництво зажадало не розголошувати факт збору "добровільних пожертвувань".

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