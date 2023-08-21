Таксисти скаржаться, що це призведе до банкрутства.

Російська влада хоче перевести всі таксі на вітчизняні автомобілі. Відповідні поправки до законодавства вже підтримала комісія з транспорту Державної ради РФ.

Як повідомляють російські ЗМІ, у РФ переконані, що таке рішення сприятиме "формуванню загальнофедерального технологічного суверенітету і стійкості вітчизняної транспортної мережі до санкційного тиску".

Зазначається, що затвердженим рівням локалізації відповідають АвтоВАЗ, УАЗ і тульське підприємство китайської марки Haval. Передбачається, що зміни набудуть чинності з 1 січня 2024 року.

Відео дня

Самі компанії таксі у Росії виступили проти нових правил. Асоціація "Національна рада таксі" навіть зверталась до прем'єра Михайла Мішустіна із проханням не примушувати бізнес купувати тільки вітчизняні автомобілі. За їхньою оцінкою, це призведе до зростання цін на перевезення і зниження транспортної доступності в країні.

У асоціації наголошують, що "не можна змусити підприємців купувати те, чого немає у продажу, а якщо і є, то за ціною, яка веде до банкрутства". Зокрема, ціни на автомобілі економ-класу, які зібрали в Росії, зросли останнім часом на 70-80%, до 1,8-2 млн рублів (приблизно $19-21 тис.).

При цьому в РФ спостерігається дефіцит легкових автомобілів компакт-класу вартістю до 1 млн рублів (приблизно $10,5 тис.), які в основному використовуються в таксі та каршерингу.

Автомобілі в РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 січня "АвтоВАЗ" заявив про те, що випускатиме автомобілі Lada лише в трьох кольорах, оскільки через санкції виникли проблеми з фарбою.

Крім того, нова Lada Aura не завелася під час презентації на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Нещодавно стало відомо, що значна кількість автомобілів Lada Vesta NG, що надходять до дилерів, знаходяться в стані "недокомплекту". Основними проблемами є відсутність кнопок ГЛОНАСС і рамок щитка приладів.

Вас також можуть зацікавити новини: