На цей час поліція проводить перевірку.

У російській Твері в міському автобусі влаштували масову бійку через зауваження не пити горілку прямо в салоні.

Читайте такожДва москвичі побилися через бійку своїх синівПро це повідомляє Telegram-канал LifeShot.

«Після зробленого зауваження хулігани почали громити все, що потрапляло під руку: розбили скло, спробували зламати двері і вибили з ноги телефон у одного з очевидців», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дебоширами виявилися місцеві футбольні фанати.

На цей час поліція проводить перевірку.

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Автор: Катерина Шварц