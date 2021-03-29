У Росії влаштували масову бійку в автобусі / скріншот
У російській Твері в міському автобусі влаштували масову бійку через зауваження не пити горілку прямо в салоні.
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«Після зробленого зауваження хулігани почали громити все, що потрапляло під руку: розбили скло, спробували зламати двері і вибили з ноги телефон у одного з очевидців», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дебоширами виявилися місцеві футбольні фанати.
На цей час поліція проводить перевірку.
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