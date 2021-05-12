Причини смерті дитини невідомі. Його матір розшукують.

У Бурятії місцеві жителі знайшли на березі річки мертве немовля.

За даними російських ЗМІ, тіло хлопчика з обрізаною пуповиною було обгризене рибами й птахами.

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В рамках судово-медичної експертизи з'ясовуються причини та давність смерті немовляти, а також інші відомості, що мають значення для справи.

Слідчі порушили кримінальну справу за статтею про вбивство малолітнього. Вони перевіряють відомості про породіль, які живуть поблизу.

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Автор: Катерина Лиманська