Обгризене тіло немовляти знайшли біля річки в Бурятії / фото ua.depositphotos.com
У Бурятії місцеві жителі знайшли на березі річки мертве немовля.
За даними російських ЗМІ, тіло хлопчика з обрізаною пуповиною було обгризене рибами й птахами.
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В рамках судово-медичної експертизи з'ясовуються причини та давність смерті немовляти, а також інші відомості, що мають значення для справи.
Слідчі порушили кримінальну справу за статтею про вбивство малолітнього. Вони перевіряють відомості про породіль, які живуть поблизу.
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