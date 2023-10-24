Росіяни, які побували на цих полігонах, розповіли, що в "ями" кидали порушників дисципліни.

Російські військові у Волгоградській і Оренбурзькій областях РФ облаштували "ями-катівні" для порушників дисципліни. Йдеться про полігони "Прудбой" та "Тоцький".

Колишній військовий, який прибув на полігон у червні 2023 року, розповів виданню "Важные истории", що в "ямах" побували кілька його товаришів по службі, яких ловили на вживанні алкоголю, але спочатку їх били співробітники військової поліції.

Солдатів у "ямах" тримали від кількох днів до тижня. Їм не надавали медичну допомогу, а їжу приносили раз на добу. Крім того, один росіянин, який побував в "ямі", помер, але журналісти не змогли підтвердити цю інформацію.

Відео дня

При цьому на супутникових знімках зазначеної місцевості дійсно є дві глибокі ями.

Ще один російський військовий, який побував влітку 2023 року навчання в "Тоцькому", також розповів про "ями-катівні". За його словами, порушники потрапляли до рук "наближених командира частини", а карали вже штурмовики з нашивками "Ахмат".

"Вони могли просто зайти в мою роту, побачити п'яного, тоді забирали його, били. Таких, хто систематично порушує дисципліну, заводили до себе на поверх, били, садили в наручники і тримали, поки не протверезіє, не схаменеться, не вибачиться. Найбільш буйних, за розповідями, після побиття кидали в ями на вулиці, закривали кришкою, і все", - поділився окупант.

Вивчаючи супутникові знімки аналітики не виключають, що все ж ці "ями" можуть бути "навчальним місцем або спробою його створити".

"З "Тоцьким" складніше: на зображенні однієї з ям видно траншею, що йде убік - це говорить про те, що в цю яму є спуск. Вони по-іншому викопані, круглої форми, навколо них видно землю - якби туди постійно когось підводили, щоб в яму цю спустити або передати містяться їжу і воду, краї були б іншими",-пояснив аналітик.

Втрати Росії у війні проти України - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 295 510 своїх військових. При цьому в країні триває прихована мобілізація.

При цьому повідомляється, що на даний момент найбільші втрати окупанти несуть в районі Авдіївки. Масштаби втрат перевершили наступальні невдачі РФ під час битви за Сіверський Донець у травні 2022 року та в районі Вугледара в період з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: