Він вважає, що над зниженням морального духу армії РФ повинні працювати і союзники України.

В український полон може здатися більша кількість російських солдатів, якщо Україна та її союзники змінять підхід. Таку думку висловив аналітик з національної безпеки США Крейг Хупер в колонці для Forbes.

За його словами, зараз російська армія знаходиться на межі можливостей практично за всіма показниками. Незважаючи на те, що моральний дух окупантів дуже низький, вони продовжують воювати. Хупер вважає, що Україна та її союзники повинні приділити більше уваги зниженню їх морального духу.

"Україна завдає глибокі публічні удари по всій території Росії, вражаючи церемоніальні місця і лінії матеріально-технічного постачання, заохочуючи здачу в полон і підтримуючи дезертирство. Спецслужби всього світу у ввічливій формі закликають незадоволених росіян відмовитися від путінського режиму. Все це - прекрасні починання, і хоча вони впливають на окремих людей, російські солдати і частини на фронті ще не зламалися в масовому порядку", - пише він.

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Російська влада культивує у військах почуття безвиході, а солдатів, які відступають, переслідують "блокуючі" підрозділи. Тому вони, вважає Хупер, можуть добре відреагувати на реальну можливість вийти з бою. "І Україна, і її друзі, безумовно, можуть зробити більше, щоб допомогти російській армії, що складається з одних призовників, зрозуміти, що у неї є більше можливостей, ніж смерть, страждання або ганебні і каральні завдання після повернення з українського табору для військовополонених", - говорить він.

Він пропонує "висловити співчуття" російським загарбникам, замість того, щоб зображати їх "орками". "Багато хто з російських призовників, швидше за все, є вихідцями з нижчих соціально-економічних верств, які опинилися не на тій роботі, не в тому місці і не в той час. Більш співчутливе, хоча і як і раніше безжальне ставлення до російських фронтовиків з боку громадськості могло б створити чудеса, якби Україна змогла привернути їхню увагу", - пише аналітик.

Він пропонує продемонструвати шанобливу і ефективну обробку російських "емігрантів" на полі бою, замість того, щоб поширювати знімки переляканих і пов'язаних бранців.

"Демонстрація набагато більш м'якого поводження - таких простих речей, як надання українцями, які перебувають на передовій, полоненим росіянам пиття або медичної допомоги, - справить незабутнє враження на всіх росіян, які це побачать", - вважає він.

Хупер згадує, як ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин отримав підтримку від найбідніших соціально-економічних груп населення Росії: "Акцент на співчутті до росіян, яким судилося страждати від корумпованих лідерів, або співчуття до росіян, не здатним підкупити себе на фронті, знайде свою аудиторію в втомлених рядах російських призовників".

Також він пропонує виділити кілька показових таборів для військовополонених, щоб ті "могли насолоджуватися більш високою якістю життя, ніж у себе на батьківщині". А країни-партнери України можуть обговорити надання дозволу на виїзд для російських солдатів і офіційних осіб, які, здавшись в полон, спокутують свою провину.

"Пріоритетним завданням є також обробка полонених росіян на предмет їх здатності поширювати розчарування. Вибіркове сортування російських військовополонених на предмет їх політичної корисності, поводження з ними з метою стимулювання зміни режиму в Росії дозволить Україні з часом почати посилювати тиск на апарат внутрішньої безпеки Росії", - додав Хупер.

Полонені окупанти в Україні: що відомо

Як відомо, Україна представляє міжнародним організаціям доступ до таборів для військовополонених.

Відомо, що полонені загарбники мають доступ до кваліфікованих лікарів, повноцінного харчування, а також можуть працювати, дивитися телевізор, читати і грати в шахи.

Також в Україні діє проект здачі в полон "Хочу жити". У розвідці заявили, що з початку його роботи вже було отримано близько 24 тисяч заявок.

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