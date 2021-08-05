Попри важкі травми, лікарі дають сприятливий прогноз на те, що дитина виживе.

У Москві батько в неадекватному стані скинув з п'ятого поверху свого дворічного сина. Момент падіння малюка потрапив на відео.

Як пише Telegram-канал Lifeshot, попри важкі травми, лікарі дають сприятливий прогноз на те, що дитина виживе.

"Після падіння з п'ятого поверху у дворічного хлопчика пошкоджені легені, зафіксовані закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, крововилив у мозок, закрита травма грудей,пневмоторакс справа. Також у нього виявлені переломи ребер і переломи шийки стегнової кістки", – йдеться в повідомленні.

Батька хлопчика затримали. За словами його матері, чоловік – наркоман, останнім часом він ніс нісенітницю, говорив, що йому вставили чіп у голову.

Читайте такожКуля влучила в живіт: у Росії дівчинку, яку підстрелив екс-поліцейський, ввели в кому (відео)Перед тим, як неадекват скинув дитину, за словами жінки, він нібито ліг спати у великій кімнаті разом з її онуком, а вона пішла займатися домашніми справами. У якийсь момент почула крик.

Затриманого все ще не можуть допитати, оскільки він несе маячню. Чоловік стверджує, що його "синові було погано та у нього все боліло". Таким чином, він нібито намагався йому допомогти.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!

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Автор: Катерина Шварц