На нього поскаржилися в поліцію "небайдужі" жінки.

У Росії 63-річного чоловіка засудили до 7 років колонії через антивоєнні пости у соціальній мережі.

Як пише Медіазона, справу відкрили через його пости у "Вконтакте", які Михайло Симонов написав у березні минулого року: "Вбиваючи дітей і жінок, по Першому каналу співаємо ми пісні. Ми, Росія, стали безбожниками. Прости нас, Господи!" і " Російські льотчики бомблять дітей", які він написав над фотографією Маріупольського драмтеатру.

Справу відкрили після свідчень двох "небайдужих громадянок", які заявили на Симонова. Перша сказала, що їй не подобається, коли люди публічно виступають "проти влади і держави", а друга поскаржилася на "суцільну грудку лібералізму" в соціальних мережах.

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Також до справи додали пости чоловіка, які він написав ще у 2020 році: "Злочинам Путіна немає прощення", "Два Тирани домовилися знищити Білорусь. Ні-ні, не вийде, та ми самі росіяни не дамо, вистачить з нас Криму і Донецька" і ще чотири записи, в яких він критикував Путіна і Лукашенка.

У телефоні чоловіка знайшли повідомлення його подрузі. в якому він написав: "Іра, в цій країні нічого не зміниться, поки не зміниться влада".

Видання зазначає, що в серпні слідчий відмовила в порушенні справи "у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину", проте її рішення скасували. У вересні жінка знову відмовилася відкривати справу, її рішення знову скасували. У листопаді інший слідчий все-таки винесла постанову.

В останньому слові чоловік назвав своїм мотивом "розуміння, що людське життя безцінне". Він визнав, що писав антивоєнні пости, проте винуватим себе не вважає.

"Моя мама була ще маленькою дівчинкою в блокадному Ленінграді. Вона розповідала, як везла вже загиблих батьків на санках по Неві ховати, як вона потім переживала цю страшну Велику Вітчизняну, світову війну, і сподівалася, що це остання війна. Ще крутяться в голові такі слова - з пісні, чи що - "Мій милий, якщо б не було війни". Мама так говорила теж", - сказав Михайло Симонов.

Терміни за антивоєнну позицію проти РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії засудили до трьох років позбавлення волі чоловіка, який звинуватив уряд у розв'язуванні агресивної війни.

У березні минулого року депутат Красносільського району Москви Олексій Горінов закликав зупинити війну - його засудили до 7 років в'язниці.

Російського опозиціонера Іллю Яшина засудили до 8,5 років колонії за поширення "фейків" про армію РФ.

А взимку мешканку Рязанської області затримали за антивоєнний напис у туалеті торгового центру.

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