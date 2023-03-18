Дискредитація "добровольців" Пригожина тепер адміністративно і кримінально карається.

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закони про відповідальність за дискредитацію учасників війни проти України (у тому числі "добровольців" - "вагнерівців") і поширення фейків про них. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному порталі правової інформації.

Так, підписано закон, яким посилюється покарання за дискредитацію використання російських збройних сил за кордоном. У його оновленій версії відповідальність передбачена також за дискредитацію добровольців. Максимальний термін за подібні злочини становив п'ять років, тепер поріг покарання підняли до семи років.

Також покарання за "поширення завідомо неправдивої інформації" про використання російської армії тепер поширюється і на фейки про добровольчі формування. Максимальний термін за це-15 років позбавлення волі.

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Крім того, Путін підписав закон про поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення. Нове законодавство передбачає, що дискредитація добровольців без складу кримінального злочину буде каратися штрафом: 30-50 тисяч рублів для простих громадян, 100-200 для чиновників, 300-500 для юросіб.

Цікаво, що в Росії заборонені приватні військові компанії. Відтак під "добровольчими формуваннями", дискредитація яких тепер кримінально та адміністративно карається, слід розуміти, зокрема, ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Покарання за дискредитацію російських військових

Після початку кривавої загарбницької війни проти України влада в Росії ввела покарання за дискредитацію і "завідомо неправдиві фейки" про дії російської армії. За відповідними статтями висувалися звинувачення авторам постів у соцмережах, учасникам одиночних пікетів. Були й більш абсурдні звинувачення - за переказ сну, розмову в кав'ярні або напис на двері туалету в ТЦ.

Російський диктатор Володимир Путін пропонував позбавляти російського громадянства за такі правопорушення, російська Держдума вже готує поправки до законодавства, які дадуть для цього юридичні підстави.

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