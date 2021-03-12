У мережі розкритикували авторів запису за те, що вони його опублікували.

У російській Карелії співробітники пожежної частини зняли свого п'яного начальника на робочому місці та виклали відео в мережу.

Читайте такожВ туалеті у російського міністра знайшли понад $80 тисяч (відео)Відео опублікував Telegram-канал LifeShot.

За словами пожежників, на кадрах – наслідки корпоративу.

«Проводиться службова перевірка», - йдеться в повідомленні.

Примітно, що в коментарях багато хто з користувачів підтримали «героя» відео: «Підсипали чогось та зняли на плівку, поки у відключці, народу на потіху. Скоро той, хто зняв, начальником буде», «Ну і як з такими щурами працювати? Що трапся - хрін хто прикриє. Розігнати гадюшник», «Ну і стукачі навколо нього...». «Бл * * ь, не б'є нікого, не др**е, не бігає у трусах, а просто лежить охайний».

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Автор: Катерина Шварц