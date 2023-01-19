Над "іміджем" агресії проти України працює і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Вчорашні абсурдні заяви Володимира Путіна, зокрема й звинувачення Заходу в блокаді Ленінграда під час Другої світової, ймовірно, означають те, що Москва хоче створити довкола теми війни в Україні нові "міфи".

Як зауважує Інститут вивчення війни (ISW), пропагандисти хочуть обрамити війну в Україні у "масштабніші російські національні міфи про Велику Вітчизняну війну".

Крім того, у своїй промові Путін повторив стандартну кремлівську риторику, тому що вона знайшла відгук у російській ультранаціоналістичній провоєнній аудиторії, елементи якої все критичніше ставляться до його ведення війни.

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Брехня про "українських нацистів" і "геноцид росіян" покликана повернути підтримку вторгнення в Україну серед населення. Сам Путін бажає змістити в інформаційному просторі рашистських "блогерів".

Над "іміджем" агресії проти України працює і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який раніше теж заявляв про "геноцид росіян" і "захист російськомовного населення", стверджують аналітики.

Все це означає те, що Володимир Путін категорично не бажає йти на прямі переговори з Україною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Що наговорив Путін у своїй промові 18 січня - основне

Російський президент зробив абсурдну заяву про те, що РФ почала війну проти України з метою її припинення. При цьому глава Кремля вкотре пояснив агресію "захистом наших людей, які проживають на цих територіях".

Україну Путін розглядає як російські "історичні території після розвалу Радянського Союзу".

Окремо Путін висловився про Донбас. За його словами, Росія "довго намагалася домовитися", але її нібито "водили за ніс". І таке, як заявив диктатор, "трапляється не вперше".

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