Інцидент нібито стався випадково.

В Амурській області РФ хлопець жартома застрелив свою дівчину, а згодом спробував видати це за самогубство.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", тіло загиблої Юлії знайшли в одному з будинків амурського села Великоозерка. Правоохоронці, які прибули на місце, спершу вирішили, що дівчина наклала на себе руки: у неї була прострілена голова, а поруч лежала мисливська рушниця і одна гільза. Але вже наступного дня співробітники дуже зацікавилися Олексієм – хлопцем Юлії.

Під час бесіди з поліцейськими росіянин зізнався, що насправді дівчина загинула випадково. За словами підозрюваного, він вирішив пожартувати, поки чистив зброю, а тому пересмикнув затвор, направив рушницю у бік дівчини, сказав "Руки вгору" і натиснув на спусковий гачок. У цей момент і пролунав постріл.

Відео дня

"Олексія вже затримали. Тепер цей жарт обійдеться хлопцеві від 6 до 15 років — на нього вже порушили кримінальну справу про вбивство", - йдеться у повідомленні.

"Русский мир": що відбувається в РФ

У Росії триває потік треш-новин. Нещодавно у Володимирській області Росії мати змушувала доньку повіситися через те, що та зустрічається з українцем.

"Можна навіть на колінах повіситися. Ти хоч би мене запитала, нах*й, як закінчити життя самогубством. Я б тобі показала, як це зробити... Україна? Зал*па! Україна. Тебе вербує п*дар кончений. Вербування", - кричала на відео жінка та змушувала доньку накидувати петлю на шию.

Згодом у Ставропольському країн РФ мати "мобіка" повідомила у поліцію, що її син повернувся додому, перестріляв усю сім'ю та взяв у заручники батька. Як виявилося потім, жінка просто надто захопилася алкоголем.

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