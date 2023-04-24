Глава Міністерства юстиції Росії заявив, що це викликає "юридичні колізії".

У Російському Мін'юсті планують законодавчо заборонити громадянам змінювати стать в паспорті, розповів глава відомства Костянтин Чуйченко.

За його словами, це стане одним з перших кроків по закріпленню сімейних цінностей в законодавстві, пише The Moscow Times.

"Мова йде про те, щоб законодавчо виключити можливість зміни статі в паспорті та інших документах. Допустимість зміни статі була закріплена в російському законодавстві ще в 1997 році. У той час різні міжнародні організації, в тому числі Всесвітня організація охорони здоров'я, задавали тон у формуванні тих чи інших норм", - пояснив Чуйченко.

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Одна з підстав для зміни статі в паспорті зараз - довідка про здійснення переходу, видана медичною організацією, нагадав глава Мін'юсту. При цьому для отримання довідки доводити хірургічне втручання не потрібно, зазначив він.

"Таким чином, ми бачимо наступне: людина, яка змінила стать в паспорті, але фізіологічно залишилась колишньою, може укладати шлюб, всиновлювати дітей", - пояснив міністр необхідність закону.

Переслідування ЛГБТ в Росії

5 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав закон про заборону пропаганди ЛГБТ. Закон про заборону пропаганди ЛГБТ в Російській Федерації привів до несподіваних результатів. На одному з сайтів з пошуку вакансій заблокували всіх Сергєєв.

Президент РФ Володимир Путін в рамках свого послання Федеральним Зборам 21 лютого не зміг обійти стороною тему "традиційних цінностей" для росіян.

В Росії планують заборонити фемінізм як "екстремістську ідеологію". Відповідний законопроект вже підготували депутати російського парламенту.