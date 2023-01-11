Вирок рядовому Лешкову не вступив в силу, захист оскаржить його.

В Росії одинцовський гарнізонний районний суд засудив до п'яти з половиною років колонії суворого режиму мобілізованого Олександра Лешкова.

Як пише "Радіо свобода", він визнаний судом винним у нанесенні побоїв командиру: покарання за цією статтею посилюється, якщо злочин скоєно в період мобілізації.

13 листопада в соціальних мережах поширилося відео, на якому мобілізовані сперечаються з підполковником Денисом Мазановим, розповідаючи про те, що стрілецька підготовка піхоти проводиться без мішеней, екіпіровки і зброї недостатньо, а замість реальних бойових навичок їх навчають ходити строєм.

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Лешков обматюкав командира, випустив йому в обличчя дим від сигарети і штовхнув у груди. За версією звинувачення, він завдав Мазанову побої. Мобілізований заявив, що захищав себе, а свідки сказали, що підполковник першим штовхнув Лешкова.

Вирок Лешкову, який не визнав свою провину, не вступив в силу, захист рядового оскаржить його.

Нова хвиля мобілізації в РФ: подробиці

21 вересня 2022 року глава Кремля Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію військових, що знаходяться в запасі. За даними росЗМІ, після оголошення мобілізації з Росії втекли до 1 млн осіб.

Наприкінці грудня Міністр оборони України Олексій Резніков попередив громадян Росії про те, що путінська влада готується почати нову хвилю мобілізації в січні. За даними Генштабу ЗСУ, керівництво Росії вже вживає заходів для запобігання масовій втечі чоловіків за кордон.

За даними української розвідки, російська влада може оголосити нову мобілізацію 15 Січня. У Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов'язаним, в тому числі обмежено придатним до військової служби.