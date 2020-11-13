Заяви проти затриманого готові подати батьки кількох дівчаток.

У Свердловській області заарештували депутата Думи Байкаловського сільського поселення 69-річного Володимира Барикіна у справі про розбещення 15-річної школярки.

Читайте такожРосіянин розстріляв та зарубав сокирою дружину, яка вирішила від нього піти (фото)Як пише mk.ru, депутата затримали на гарячому при скоєнні злочину сексуального характеру щодо неповнолітньої.

На час проведення слідчих дій він поміщений в ВК-13 на території Нижнього Тагілу.

«Заяви проти депутата готові подати батьки ще кількох дівчаток», - наголошується в повідомленні.

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Автор: УНІАН