Чоловік допоміг своїй жертві одягнутися, після чого сів за кермо і продовжив поїздку.

В Росії таксист зґвалтував свою пасажирку, а потім відвіз її додому. Чоловік прийняв замовлення, а коли побачив, що жінка сильно п'яна, скористався її безпорадністю.

Про інцидент повідомляє російське видання "РЕН ТВ".

4 вересня в пізній час доби нетвереза 20-річна дівчина викликала таксі. Вона хотіла, щоб її відвезли з міста Долгопрудний в Москву. Водій таксі напав на дівчину, коли та сіла на заднє сидіння авто.

Чоловік ймовірно сподівався, що пасажирка нічого не запам'ятає через сп'яніння або ж не стане заявляти про його напад в поліцію. Таксист вчинив насильницький статевий акт, але не забув про свою роботу.

Читайте такожУ Москві лифт ледь не вбивши собаку: хазяйка поїхала, а пса на повідці забула зовнішні (відео)Росіянин зґвалтував свою пасажирку, після чого допоміг їй одягнутися і сів за кермо. Після того як чоловік поглумився над дівчиною, він відвіз її в Москву і висадив за адресою, яку вона вказувала при виклику машини. Таксист виконав замовлення після злочину і поїхав.

Постраждала звернулася в поліцію. Вона розповіла про подію. Таксиста затримали наступного дня в аеропорту російської столиці. Ґвалтівником виявився 32-річний місцевий житель. У момент затримання він, ймовірно, працював і розвозив пасажирів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії священник споював і ґвалтував дітей.

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Автор: Поліна Кузенко