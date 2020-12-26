В орендованій ним квартирі знайшли вибухівку для виготовлення вибухового пристрою.

У російському Тамбові заарештували 17-річного підлітка за підозрою в підготовці вибуху в одній з будівель соціальної сфери міста.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на місцеве управління Слідчого комітету.

Юного зловмисника затримали 23 грудня.

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"В орендованій ним квартирі були вилучені вибухові речовини, компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою, засоби зв'язку, що містять інтернет-інструкції з його складання та застосування. Слідчим управлінням СК Росії по Тамбовській області стосовно нього порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 30, частини 1 статті 205 (приготування до терористичного акту) КК РФ", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник - учень коледжу, в якості знаряддя для вибуху планував використовувати саморобний вибуховий пристрій, спосіб виготовлення якого отримав в інтернеті.

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Автор: УНІАН