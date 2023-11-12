Бійка відбулася в одному з ресторанів.

У Якутії (субʼєкт РФ – ред.) керівництво місцевого відділу МВС епічно відсвяткувало День поліції. Гучна вечірка російських силовиків закінчилася мордобоєм, внаслідок якого тимчасово виконуючий обовʼязки глави відділу поліції впав у кому.

Про це пише російський телеграм-канал Baza. Зазначається, що інцидент відбувся у пʼятницю 10 листопада в кафе "Ліна", де і відбувалося застілля працівників відділу Мінстерства внутрішніх справ Росії у Ленському районі.

"Свято йшло добре, поки під ранок не почалася бійка між керівниками відділу. Спочатку 30-річний голова місцевого відділу з боротьби з економічними злочинами та протидії корупції, капітан Севрюгін посварився з начальником тилу, а потім і з 40-річним т.в.о. голови відділу поліції, підполковником Надточієвим (на фото). В результаті Надточієв отримав кілька ударів в обличчя", – йдеться у повідомленні.

Надточієв опинився у комі в реанімації. Натомість із іншим учасником бійки – Севрюгіним – працюють слідчі.

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У Володимирській області РФ чоловіка надурили на солідну суму. Він пішов до банку обміняти на долари 85 млн рублів, але вийшов із відділення із фальшивими папірцями замість валюти. Коли він звернувся до Служби безпеки фінустанови, йому відповіли, що людина, яка провела обмін, в банку ніколи не працювала, а просто орендувала депозитарій.

Тим часом через дефіцит обладнання в Росії почав деградувати мобільний звʼязок. За рік середня швидкість мобільного інтернету в РФ знизилася з 20 Мбіт/сек до 18,7 Мбіт/с. Примітно, що в російській столиці ці показники навпаки зросли.

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