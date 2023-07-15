Особи чоловіків досі не встановлено. Документів поблизу тіл не знайшли.

У Воронезькій області РФ знайшли тіла двох убитих військовослужбовців окупаційної армії.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", тіла двох чоловіків із вогнепальними пораненнями було виявлено вранці 6 липня у Хохольському районі області неподалік автодороги "Воронеж — Луганськ", поряд із селом Оськине. На чоловіках була одягнена військова форма. Поруч не було жодних документів. Неподалік загиблих було виявлено УАЗ, так звана "буханка", зі зброєю.

"Особи чоловіків досі не встановлені. Експерти лише з'ясували, що смерть настала від вогнепальних поранень. Наразі порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство", - пише канал.

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Треш-новини ллються потоком з країни-окупанта. Наприклад, вчора у тому ж Воронежі росіянка з арбалетом забарикадувала під'їзд житлової багатоповерхівки. Причиною інциденту стала заміна ліфтів.

Перед цим у Краснодарі 81-річна бабуся шукала кілера, щоб убити місцевого дільничного.

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