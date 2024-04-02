Один з російських депутатів заявив, що атаки продовжуватимуться.

Депутат Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що атаки українських безпілотників продовжуватимуться, "поки Росія не візьме Київ".

Як заявив Картаполов у коментарі прокремлівському каналу Shot, є лише один варіант "закінчити свавілля з безпілотниками".

"Коли Київ візьмемо, тоді закінчиться свавілля з безпілотниками", - заявив він.

Картополов додав, що російські військові продовжать "відбивати" атаки "в режимі повсякденної діяльності". Депутат також звинуватив українську армію в "терористичних методах ведення війни".

Удар по тиловій Росії - що відомо

Напередодні стало відомо, що ГУР атакувало завод зі збірки дронів, який від нашої держави знаходиться на відстані тисяча кілометрів. Результатом удару стали "значні руйнування виробничих потужностей".

Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що раніше Україна використовувала дрони, які здатні вражати ціль на відстані від 700 до 1000 кілометрів. Втім, зараз Київ має ударні безпілотники, здатні долати більш ніж 1000 кілометрів.

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