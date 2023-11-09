Їх наявність є підтвердженням нестійкості кремлівського режиму.

Президент Росії Володимир Путін має щонайменше трьох двійників.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що технологія двійників в Кремлі використовується і "це факт". "Стосовно інформації з анонімних Telegram-каналів про те, що він уже помер, на жаль, ця новина остаточно не підтвердилася", - сказав Юсов.

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При цьому зазначив, що в Путіна є щонайменше три двійника. "Це можуть бути варіанти, але про трьох можемо говорити", - сказав представник розвідки.

Юсов зазначає, що наявність двійників у Путіна свідчить про те, що , що російський режим не стійкий. "І що мова йде не про якогось сильного, впливового, впевненого у собі політика, а власне про технологію – про такий образ "великого брата", який дивиться на тебе. Який насправді і не великий, і не брат тобі. А, і це взагалі не він. Це говорить про страх Кремля, про розуміння того, що вся їхня конструкція - це картковий будинок, який тримається на образі Путіна як диктатора", - наголосив представник ГУР.

За його словами, якщо забрати, зокрема, "милиці у вигляді двійників, то ця конструкція розсипеться". Він додав, що наявність двійників свідчить про страх Путіна комунікувати і це продовження історій про багатометрові столи, про наради, де один "самотній чоловік, схожий на Путіна, сидить далеко від всіх інших".

Двійники Путіна

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що в окупованому росіянами українському Маріуполі та на параді 9 травня у Москві були двійники президента РФ Володимира Путіна.

Він зазначив, що двійника Путіна розпізнали по формі вуха – "просто різні вуха". Бо так не буває – сьогодні прокинувся з одним вухом, а завтра з іншим.

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