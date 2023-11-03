Повномасштабне вторгнення РФ в Україну забрало життя сотень тисяч росіян. Ще тисячі військових дезертирували, що є відображенням глибоких моральних проблем російської армії.

За 20 місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що стало найбільшою наступальною військовою операцією в Європі з часів Другої світової війни, сотні тисяч російських військових були вбиті або поранені.

Україна не тільки використовує кулі та бомби проти російських військ. Глава командування спеціальних операцій армії США Джонатан Брага заявив, що завдяки своїм інформаційним операціям Київ змусив 17 тисяч росіян дезертирувати з поля бою, не зробивши жодного пострілу, пише Business Insider.

Швидкий прогрес у комунікаційних технологіях і широке використання платформ соціальних медіа полегшили державним і недержавним суб'єктам доступ до широкої аудиторії для просування власних інтересів та підриву позицій своїх конкурентів.

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За словами Браги, пропагандистські зусилля України стали важливим інструментом, який переконав тисячі росіян покинути свої позиції.

"Розсилка повідомлень зіграла величезну роль в тактичному і оперативному сенсі. Ми підтримали там наших українських партнерів. Ви змусили дезертирувати 17 тисяч росіян. Це 17000 солдатів, яких не потрібно було підривати на полі бою або знищувати. Це послабило їхні захисні механізми", - заявив Брага.

Використовуючи можливості соціальних мереж, військові або розвідувальні служби можуть зібрати детальну інформацію про противника, його обладнання та персонал і використовувати цю інформацію для нападу на окремі війська і підірвати їх моральний дух.

"На тактичному рівні підрив волі та морального духу окремих солдатів призводить до підриву загальної боєздатності підрозділу. Це традиційна військова діяльність, спрямована на те, щоб вселити сумнів в уми противника", - сказав Брага.

Україна провела вражаючий комплекс операцій в інформаційному просторі. Будь то вмовляння союзників надіслати більше зброї або висміювання недоліків Росії на полі бою, українці продемонстрували велике вміння використовувати інформацію в своїх інтересах.

Як пише Business Insider, існує безліч прикладів низького морального духу росіян, якими можуть скористатися українські сили, і Кремль намагається протидіяти наслідкам, описаним Брагою. Сюди входять жорстокі заходи, такі як страти солдатів, які відступають або не виконують накази, за прикладом Радянського Союзу під час Другої світової війни.

"Зрозуміло, у Росії є власна потужна пропагандистська машина. Під час "холодної війни" КДБ використовував інформаційні операції як частину більш широкої кампанії "активних заходів", спрямовані на підрив Заходу і НАТО", - зазначає видання.

Американські військові також усвідомлюють потенціал інформаційних операцій. Загроза майже рівноправної війни з Китаєм чи Росією спонукала військову та розвідувальну спільноту США інвестувати більше в інформаційні операції, щоб вони могли формувати інформаційне поле битви до, під час та після військових дій.

Дезертирство в лавах окупантів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня стало відомо про зростання кількості випадків дизертирства серед російських військових на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

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