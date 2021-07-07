Грабіжника затримали, вибухівки у нього не виявили.

У російській Тюмені чоловік з "бомбою" взяв у заручники кількох співробітників "Сбербанку" і вимагав викуп у 15 мільйонів рублів. Злочинця затримали.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, приблизно о 9: 20 грабіжник зайшов у відділення банку і передав записку з вимогою видати 15 млн рублів. На ньому був рюкзак з проводами. На місце прибули силовики.

Злочинця затримали, всі заручники були звільнені. Вибухівки у нього не виявили, обійшлося без постраждалих.

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Раніше повідомлялося, що росіянин змінив прізвище, щоб не платити кредит майже в 2 мільйони рублів. Житель Калузької області переховувався від кредиторів і намагався продати машину, на яку було накладено заборону.

Машину з чоловіком знайшли у Волгограді. Боржника взяли під арешт, а його машину незабаром оцінять і виставлять на продаж. Зміна прізвища не допомогла йому позбутися кредиту.

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Автор: Дмитро Захаров