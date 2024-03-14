За попередньою версією, аварія сталася через несправність двигуна.

У Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8. За борту під час катастрофи було 20 осіб.

Як повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура РФ та російські Telegram-канали, щонайменше 2 людини загинули внаслідок аварії. За іншими даними жертва одна.

"За попередніми даними, причина події − несправність двигуна", - зазначили у прокуратурі.

Вертоліт впав об 11:05 за місцевим часом за 75 км від смт. Евенськ Північно-Евенського району Магаданської області. Гвинтокрил належав перевізнику "Дальньорєчєнськ Авіа". На борту були працівники золоторудного родовища.

Відомо, що гелікоптер слідував за маршрутом "посадковий майданчик Кварцовий − аеропорт Омсукчан". На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема 3 члени екіпажу. Російські пабліки пишуть про одного або двох загиблих. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Останні авіакатастрофи в РФ

12 березня внаслідок аварії військово-транспортного літака Іл-76 в Іванівській області РФ загинули оренбурзькі льотчики, повідомляє російська влада.

Крім того, повідомляють, що командиром Іл-76, який розбився, був 33-річний офіцер Махмуд Г., який "ще рік тому міг піти на пенсію, але залишився", зокрема щоб доправляти боєприпаси в зону бойових дій в Україні.

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