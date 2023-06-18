Російському диктатору "здається, що Залужний за кордоном".

Росіяни продовжують поширювати дезінформацію про Головнокомандувача Збройних сил України. Цього разу джерелом фейку став російський диктатор Володимир Путін, який на зустрічі з "воєнкорами" заявив, що Валерій Залужний нібито перебуває не в Україні.

"А де? Де він там? Я знаю... Мені здається, що я знаю... Ви його запитайте, де. Але для цього потрібно перейти на іноземну мову. Мені здається, що він за кордоном. Але я можу помилятися", – сказав Путін у відповідь на питання пропагандиста Олександра Сладкова ("Известия").

Російські фейки про Залужного

10 травня стало відомо, що через складну ситуацію на фронті Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зможе взяти участь у зустрічі Військового комітету НАТО.

Після цього російські ЗМІ поширювали інформацію про нібито важке поранення головкома ЗСУ. При цьому офіційні особи уникали публічного підтвердження цього фейку. Зокрема, голова російської служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявляв, що влада отримує інформацію про стан здоров'я Залужного, але хоче розголошувати що-небудь.

25 травня офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" опублікував свіже відео, в якому з'явився Залужний. На це російська пропаганда відреагувала новою порцією фейків. Цього разу в мережі поширювали фото мертвого військового в російській формі і з георгіївською стрічкою на грудях, стверджуючи, що це Залужний.

14 червня Головнокомандувач розповів, що сам дізнався про своє "серйозне поранення" і нібито смерть через соцмережі.

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