У Росії в Новій Москві на весіллі розстріляли нареченого та його брата, Радика і Філіпа Кординяну.
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"Другий день молодята вирішили святкувати в селі Власово в районі Борівського шосе. Компанія зібралася в ресторані, під час посиденьок вбивця щось не поділив з нареченим і його братом, дістав пістолет, вистрілив в обох і зник", – йдеться в повідомленні.
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За фактом події порушено кримінальну справу за статтями "вбивство двох і більше осіб" та "незаконне зберігання зброї".
За інформацією Telegram-каналу Lifeshot, поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві. Ними теж виявилися рідні брати - 31-річний Володимир та 35-річний Олексій Дев'ятаєви.
Зараз в будинках у чоловіків проходять обшуки. Раніше вони не перебували на обліку в поліції, судимостей у них також немає.
Повідомляється, що дружина Володимира була подругою нареченої вбитого.
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