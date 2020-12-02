Дихальні шляхи хлопчика були забиті їжею, він задихнувся.

У Дзержинську восьмирічна дівчинка загодувала півторарічного братика до смерті.

Про це повідомляється на сайті регіонального Слідчого комітету РФ.

За даними слідства, дитина померла в результаті зупинки дихання. Дихальні шляхи хлопчика були забиті їжею, він задихнувся.

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Батько викликав медиків, які констатували смерть малюка. Також повідомляється, що малюк мав хронічні захворювання.

Зараз слідчі СК проводять комплекс перевірочних заходів. Виходячи з характеристики сім'ї, дівчинка вилучена і поміщена в установу соціального притулку для неповнолітніх.

За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.

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Автор: УНІАН