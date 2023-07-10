Жінки обурені позицією турецього лідера щодо розширення НАТО.

Кринжові бабці із "загонів Путіна" знову записали "потужну політичну промову". Цього разу вони звернулися до лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Відеозвернення з'явилося у мережі. Бабці називають Едогана "лицеміром" і закликають його "поводитися чемно".

"Едоган, ти показав себе із дуже неприємного боку. Будь пристойнішим. Веди себе дуже добре. Не роби дурниць і не відволікай на себе увагу. Все одно ми стоїмо за перемогу, і перемога буде за нами. Тобі треба повчитися у Володимира Путіна і благородству, і інтелекту", - заявила бабця.

Друга бабця заявила, що Ердоган "наплював на мусульман", підтримавши вступ Швеції в НАТО, попри інциденти із спаленням Корану.

"Ми закликаємо наш уряд і нашого президента не співпрацювати із Туреччиною. Якщо це на користь нашої Росії, то потрібно цю політику проводити. Адже сьогодні Ердоган, а завтра хтось інший", - сказала інша путіністка.

Заяви Туреччини щодо розширення НАТО

Туреччина - повноправний член НАТО і має право голосу при вступі нових членів до Альянсу. У зв'язку з цим Туреччина блокує приєднання Швеції через політичні розбіжності щодо курдів.

Наприкінці травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що все не готовий підтримати членство Швеції в Альнсі. Крім того, він використовував сварку між країнами через спалення Корану в Стокгольмі, щоб підкріпити свою відмову.

Втім, нещодавно Ердоган закликав Європейський союз відкрити дорогу для Анкари. Він хоче, щоб рішення ухвалили до того, як турецький парламент схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО.

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