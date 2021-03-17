Через загоряння телевізора сталося сильне задимлення. Люди, що знаходилися в сусідній кімнаті, отруїлися чадним газом.

У Тамбовській області Російської Федерації п'ятеро людей загинули через вибух телевізора.

Про це повідомляється на сайті прокуратури регіону.

За даними відомства, 50-річний господар будинку, його 62-річний і 54-річний брати, а також їх знайомі 57-річний чоловік і 46-річна жінка розпивали спиртне. Після цього росіяни залишилися ночувати в будинку. Однак в одній з кімнат, з неназваних причин, вибухнув телевізор. Через його загоряння сталося сильне задимлення. Люди, що знаходилися в сусідній кімнаті, отруїлися чадним газом.

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Порушено кримінальну справу за статтею 109 КК («Заподіяння смерті з необережності»).

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Автор: УНІАН