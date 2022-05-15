Кількість крадіжок збільшилася на чверть у порівнянні з минулим роком.

Рівень крадіжок у російських магазинах підскочив з початку повномасштабної війни в Україні. В середньому вартість вкраденого склала 1,5 тисячі рублів.

Про це повідомляє російський ресурс РБК.

За даними системи розпізнавання осіб NTechLab, на території РФ за період з лютого по квітень поточного року різко підскочила кількість крадіжок в магазинах. При цьому зазначено, що середня сума вкрадених товарів становить 1,5 тисячі рублів, що на 25% більше за аналогічний період у 2021 році.

Найчастіше жителі Росії крали в магазинах:

кондитерські вироби - 19% від усіх крадіжок;

ковбаси - 16%;

алкоголь - 14%;

сири - 13%;

кава та какао - 7%.

Крім того, кількість крадіжок на касах самообслуговування за вказаний період зросла на 34%. Також повідомляється, що в продуктових магазинах товари викрадали разом з кошиком і кількість таких злочинів збільшилася на 27%.

Представники торгових мереж в Росії відзначили, що кількість крадіжок починає збільшуватися, як тільки починає просідати економіки. Варто відзначити, що офіційний рівень інфляції у РФ в травні прискорився до 18%.

Як раніше повідомляв УНІАН, батьки окупантів закликають їх займатися мародерством в Україні. Росіяни бачать у повномасштабній війні шанс значно поправити свій матеріальний стан.

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