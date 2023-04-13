Для російського суспільства війна матиме тривалі негативні наслідки.

Розгорнута Кремлем кампанія з русифікації України і знищення національної ідентичності українців обернулася посиленням ксенофобії щодо національних меншин всередині самої Росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Кремлівська кампанія "русифікації" в Україні випалює саму Росію, оскільки вона продовжує зміцнювати і посилювати відверто націоналістичні голоси та ідеології", – вважають аналітики.

Відзначається, що провоєнне інформаційне лобі в Росії проявляє свій мілітаризм у вигляді "стійкого російського націоналізму та інтенсивної ксенофобії", яка спрямована в тому числі всередину самої Росії – на її нацменшини.

Відео дня

"Війна в Україні дала можливість найбільш злісним голосам в інформаційному просторі [Росії] консолідувати свою ідеологію і спроектувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій Росії", – вважають аналітики.

У ISW вважають, що ця динаміка буде наростати за час війни і зміцниться в Росії "на довгі роки".

Окупанти знищують ідентичність українців

Українські діти, яких вдалося повернути з Росії, розповіли про те, як "визволителі" над ними знущалися. За словами дитячого омбудсмена України Дар'ї Герасимчук, українських дітей у Росії змушували співати російський гімн і "Россия, вперед". За відмову їх карали, зокрема били.

За даними Центру національного опору, Росія розробила цілу програму з русифікації української молоді на окупованих територіях. Ключову роль в цьому повинні зіграти молодіжні мілітарні організації. Також в школах зроблять акцент на ролі Росії у Другій світовій війні і будуть проводити виступи "ветеранів сво" і "час патріотизму".

Вас також можуть зацікавити новини: